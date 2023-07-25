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Sevgililerin Kıbrıs çıkarması

Şarkıcı Buray, önceki akşam Lord’s Palace Hotel’de sahne aldı. Aslen Kıbrıslı olan şarkıcıyı, bu özel gecede sevgilisi Ezgi Şenler’de yalnız bırakmadı. Ezgi Şenler, konser bitene kadar sevgilisini sahnenin yan tarafında tek başına sandalyede oturarak izledi.

Sevgililerin Kıbrıs çıkarması

Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan BuraY, Kıbrıslı olduğunu hatırlatarak, “Buradaki konserlerim benim için güzel geçer. Arkadaşlarım ve ailem beni dinlemeye gelir” dedi. Sahne kıyafeti seçimine ekibi ile birlikte karar verdiğini belirten Buray, “Kıyafetim yaza özel tasarım. Rengine ve kumaşıma ekibimle birlikte karar veriyoruz” dedi.

Sevgililerin Kıbrıs çıkarması

Buray, sevgilisi Ezgi Şenler’in kıyafetlerine karışıp karışmadığı sorusuna yanıt verdi. Buray, “Kesinlikle karışmaz. Ben de onun giyimine karışmam” diye konuştu. 

Sevgililerin Kıbrıs çıkarması

Ezgi’nin ailesiyle tanıştığını açıklayan Buray, “Ezgi ile iki gün baş başa Kıbrıs’ı gezdik. Ezgi ailemle tanışıyor. Ezgi benim bir şarkımı etiketleyip şarkı çok güzel olmuş diye yazdı. Sonra konuşmaya başladık. Böylece sosyal medyadan tanıştık. Ezgi ile ilk tanışma şarkımı ‘Beni al’ dedi. 

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