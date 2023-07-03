Buray'dan sevgilisi Ezgi Şenler itirafı!

Besteleriyle ve söylediği şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran Buray, geçtiğimiz akşam Girne Rocks Hotel'de sahne aldı. Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Buray, "Herkesin bayramı kutlu olsun. Konser vesilesi ile ben de bayramı kendi memleketimde kutlamış oluyorum. Hem çalışmış hem de ailemi ziyaret etmiş olacağım." dedi.

53 FARKLI ÜLKE GEZDİM!

"Müzik çalışmaları dışında neler yapıyorsunuz?" sorusuna Buray, "Fırsat buldukça yurt dışında yeni ülkeler görüp oralarda dolaşmayı tercih ediyorum. Şimdiye kadar 53 farklı ülkeyi gezdim. Ömrüm yettiğince bütün gezegeni dolaşmak ve görmek istiyorum. Gezgin bir ruhum var. " dedi.

EZGİ BANA İYİ GELDİ!

Ezgi Şenler ile ilişkisi kendisine sorulan Buray, "Nazar değmesin çok güzel bir enerjisi var. Şimdi dizi çekimlerinde. Uzun zamandır birlikteliğim yoktu. Bana çok iyi geldi." dedi.

YAZIN ENERJİSİNİ SEVİYORUM!

Yazın kendisi için çok yoğun geçeceğini söyleyen Buray, "Takvim çok kalabalık. Hem stüdyoda albüm çalışmalarım olacak hem de konserler devam edecek. Yine de yazın verdiği enerjiyi seviyorum ve çalışmaktan memnunum." dedi. Buray, şarkıları ve sahne enerjisiyle misafirlerine muhteşem bir gece yaşattı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.