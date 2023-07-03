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Buray'dan sevgilisi Ezgi Şenler itirafı!

Ünlü şarkıcı Buray'dan ünlü oyuncu sevgilisi Ezgi Şenler itirafı geldi. İşte haberin detayları...

Buray'dan sevgilisi Ezgi Şenler itirafı!

Besteleriyle ve söylediği şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran Buray, geçtiğimiz akşam Girne Rocks Hotel'de sahne aldı. Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Buray, "Herkesin bayramı kutlu olsun. Konser vesilesi ile ben de bayramı kendi memleketimde kutlamış oluyorum. Hem çalışmış hem de ailemi ziyaret etmiş olacağım." dedi.

Buray'dan sevgilisi Ezgi Şenler itirafı!

53 FARKLI ÜLKE GEZDİM!

"Müzik çalışmaları dışında neler yapıyorsunuz?" sorusuna Buray, "Fırsat buldukça yurt dışında yeni ülkeler görüp oralarda dolaşmayı tercih ediyorum. Şimdiye kadar 53 farklı ülkeyi gezdim. Ömrüm yettiğince bütün gezegeni dolaşmak ve görmek istiyorum. Gezgin bir ruhum var. " dedi.

Buray'dan sevgilisi Ezgi Şenler itirafı!

EZGİ BANA İYİ GELDİ!

Ezgi Şenler ile ilişkisi kendisine sorulan Buray, "Nazar değmesin çok güzel bir enerjisi var. Şimdi dizi çekimlerinde. Uzun zamandır birlikteliğim yoktu. Bana çok iyi geldi." dedi.

Buray'dan sevgilisi Ezgi Şenler itirafı!

YAZIN ENERJİSİNİ SEVİYORUM!

Yazın kendisi için çok yoğun geçeceğini söyleyen Buray, "Takvim çok kalabalık. Hem stüdyoda albüm çalışmalarım olacak hem de konserler devam edecek. Yine de yazın verdiği enerjiyi seviyorum ve çalışmaktan memnunum." dedi. Buray, şarkıları ve sahne enerjisiyle misafirlerine muhteşem bir gece yaşattı.

Buray'dan sevgilisi Ezgi Şenler itirafı!

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