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Buray'dan hayranlarına müjde

Buray'dan hayranlarına müjde... İşte detaylar...

Buray'dan hayranlarına müjde

Buray, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk 10. Yıl Konserleri'de kendisini izlemeye gelenlere müzik şöleni yaşattı. KerkiSolfej'in düzenlediği sonbahar konserleri kapsamında İstanbullu hayranlarıyla buluşan Buray, en güzel şarkılarını bitmek bilmeyen enerjisi ve muhteşem dans şovlarıyla izleyicilerine sundu. Sahneye Esra Gürses imzalı kıyafetiyle çıkan sanatçı, tarzıyla da beğeni topladı. Biletleri günler öncesinden tükenen konsere hayranları yoğun talep gösterdi

Buray'dan hayranlarına müjde
'OLMUŞUM LEYLA' REKORA KOŞUYOR

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Buray, son şarkısı 'Olmuşum Leyla' hakkındaki mutluluğunu: "Yeni şarkımız çok beğenildi.Dinlemeleri beklentimizden çok yukarıda. Spotify'da top 50de yükseliyor. Radyolarda bin bire vurduk. Yaz çıkışı dinleyicilerimize güzel bir hediye verdik." sözleriyle paylaşarak herkese teşekkürlerini iletti.

Buray'dan hayranlarına müjde
YENİ ALBÜM KASIM AYINDA GELİYOR

Sahnede sevenlerine 17 Kasım'da piyasaya çıkacak olan albüm müjdesini veren Buray, alkış yağmuruna tutuldu. 14 parçalık keyifli bir albüm çıkaracağını ve albümde sürpriz isimlerin olacağını belirtti.

Buray'dan hayranlarına müjde

Akşam boyunca keyifli anlar yaşatan sanatçı, konserini İstersen ve Aşk Mı Lazım şarkılarına yaptığı bisle son verdi.

Buray'dan hayranlarına müjde
Buray'ı sevgilisi Ezgi Şenler de izledi.

 

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