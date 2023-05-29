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Ünlü oyuncu Ezgi Şenler ile Buray aşk yaşıyor

Pop müziğin ünlü ismi Buray, oyuncu Ezgi Şenler ile birlikte... ;İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Ezgi Şenler ile Buray aşk yaşıyor

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Magazin kulislerinde şu sıralar yeni filizlenen bir aşk konuşuluyor. Söylenenlere göre; pop müziğin ünlü ismi Buray, oyuncu Ezgi Şenler ile birlikte. Sevgililer, ilişkilerini şimdilik gözlerden uzak tutmak istiyormuş. Birbirlerini sosyal medyada da takip eden âşıklar yakında el ele hayranlarının karşısına çıkarsa şaşırmayın...

 Ünlü oyuncu Ezgi Şenler ile Buray aşk yaşıyor

HASRETİNE DAYANAMADI

Ezgi Şenler bir süredir yeni dizisinin çekimleri nedeniyle Bodrum’da kalıyor. Buray da geçtiğimiz günlerde sevgilisine sürpriz yapıp dizi setine gitmiş.

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