 Üvey Anne dizisinde yeni gelişme

Yapımcılığını H. Hakan Eren’in üstlendiği ONN Medya imzalı Üvey Anne dizisinin okuma provası ONN Medya Center’da yapıldı.



Etkileyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeye hazırlanan 'Üvey Anne’ dizi severleri ekrana kilitleyecek.

Haziran ayında ekrana gelmeye hazırlanan ‘Üvey Anne’ dizisinin oyuncuları, çekimler öncesi okuma provasında bir araya geldi.



Muğla’da kurulacak set öncesi buluşan oyuncular, keyifli bir projeye imza atacaklarını söyledi.

Senaryosunu Yasemin Kırbaş’ın kaleme aldığı, gerçek bir hikâyeden esinlenilen dizinin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli oturuyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci, Mihriban Er, İbrahim Şahin,

Bengü Balta, Nehir Gökdemir, Doruk Öztürk, Ali Yerlikaya, Ecenaz Üçer, Yasemin Nil Yılmaz, Ecenaz Üçer, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Deniz Hiracan,



Selinda Nur Keküllüoğlu gibi başarılı oyuncular ile çocuk oyuncu Emir Kaan Özkan yer alıyor.

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