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Üvey Anne dizisinde yeni gelişme

Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan ve Ezgi Şenler'in başrolünü paylaştığı Üvey Anne dizisinde yeni gelişme... İşte detaylar...

Üvey Anne dizisinde yeni gelişme

Yapımcılığını H. Hakan Eren’in üstlendiği ONN Medya imzalı Üvey Anne dizisinin okuma provası ONN Medya Center’da yapıldı.

Üvey Anne dizisinde yeni gelişme
Etkileyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeye hazırlanan 'Üvey Anne’ dizi severleri ekrana kilitleyecek.

 Üvey Anne dizisinde yeni gelişme

Haziran ayında ekrana gelmeye hazırlanan ‘Üvey Anne’ dizisinin oyuncuları, çekimler öncesi okuma provasında bir araya geldi.

Üvey Anne dizisinde yeni gelişme
Muğla’da kurulacak set öncesi buluşan oyuncular, keyifli bir projeye imza atacaklarını söyledi.

 Üvey Anne dizisinde yeni gelişme

Senaryosunu Yasemin Kırbaş’ın kaleme aldığı, gerçek bir hikâyeden esinlenilen dizinin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli oturuyor.

 Üvey Anne dizisinde yeni gelişme

Dizinin oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci, Mihriban Er, İbrahim Şahin,

 Üvey Anne dizisinde yeni gelişme

Bengü Balta, Nehir Gökdemir, Doruk Öztürk, Ali Yerlikaya, Ecenaz Üçer, Yasemin Nil Yılmaz, Ecenaz Üçer, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Deniz Hiracan,

Üvey Anne dizisinde yeni gelişme
Selinda Nur Keküllüoğlu gibi başarılı oyuncular ile çocuk oyuncu Emir Kaan Özkan yer alıyor.Üvey Anne dizisinde yeni gelişme

 

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