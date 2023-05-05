Kutsi'nin yeni dizisi belli oldu  

Yapımcılığını H. Hakan Eren’in üstlendiği ONN Medya imzalı Üvey Anne dizisinin erkek başrol oyuncusu ekranların sevilen yüzü Kutsi oldu.Kutsi, ‘Üvey Anne’ dizisinde başarılı, zeki, güçlü ve karizmatik Faruk karakterine hayat verecek.



Şarkıcı, Doktorlar, Huzur Sokağı ve Benim Adım Melek gibi fenomen dizilerde yer aldı.

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