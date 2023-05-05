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Kutsi'nin yeni dizisi belli oldu  

Ünlü şarkıcı Kutsi'nin yeni projesi belli oldu. Şarkıcı, yeni dizisinde zeki, güçlü ve karizmatik Faruk karakterine hayat verecek. İşte detaylar...

Kutsi'nin yeni dizisi belli oldu  

 

Yapımcılığını H. Hakan Eren’in üstlendiği ONN Medya imzalı Üvey Anne dizisinin erkek başrol oyuncusu ekranların sevilen yüzü Kutsi oldu.Kutsi, ‘Üvey Anne’ dizisinde başarılı, zeki, güçlü ve karizmatik Faruk karakterine hayat verecek.

Kutsi'nin yeni dizisi belli oldu  
Şarkıcı, Doktorlar, Huzur Sokağı ve Benim Adım Melek gibi fenomen dizilerde yer aldı. 

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