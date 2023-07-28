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Burak Hakkı'dan sürpriz proje

Ünlü oyuncu Burak Hakkı, Üvey Anne dizisine dahil oldu. İşte detaylar...

Burak Hakkı'dan sürpriz proje

Yapımcılığını H. Hakan Eren’in üstlendiği ONN Medya imzalı Üvey Anne, dizisinin kadrosu genişliyor.

Burak Hakkı'dan sürpriz proje
Ünlü Oyuncu Burak Hakkı diziye Kudret karakteri ile dahil oldu. Dizinin 6. Bölümünde (31 Temmuz Pazartesi) seyircinin karşısında çıkmaya hazırlanan Kudret, Faruk’un (Kutsi) yakın arkadaşını canlandıracak.

Burak Hakkı'dan sürpriz proje
Kudret ismi gibi güçlü, başarılı, tuttuğunu koparan ve çevresi tarafından saygı duyulan bir işadamına hayat verecek.

Burak Hakkı'dan sürpriz proje

Etkili hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ‘Üvey Anne’nin senaryosunu Yasemin Kırbaş kaleme alıyor. Gerçek bir hikâyeden esinlenerek projelendirilen dizinin yönetmen koltuğunda ise Güzide Balcı oturuyor.

Burak Hakkı'dan sürpriz proje

Üvey Anne her Pazartesi saat 20.00’da atv ekranlarında...

Burak Hakkı'dan sürpriz proje

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