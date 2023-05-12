 Ezgi Şenler'in yeni projesi belli oldu

atv ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan ‘Üvey Anne’ dizisinin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Üvey Anne dizinin başrol kadrosuna Ezgi Şenler, Nisan Gencer karakteriyle dahil oldu.

Yaşından olgun davranışlar sergileyen, anaç ve zeki, duygu dünyasını çok iyi kontrol eden Nisan Gencer karakterine hayat verecek olan Ezgi Şenler, yeni rolüyle sevenlerini heyecanlandırdı. Böylece dizinin başrol kadrosu Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan ve Ezgi Şenler olarak şekillendi.

Yapımcılığını H. Hakan Eren’in üstlendiği ONN Medya imzalı ‘Üvey Anne’nin senaryosunu Yasemin Kırbaş kaleme alıyor. Gerçek bir hikâyeden esinlenerek projelendirilen dizinin yönetmen koltuğunda ise Yasemin Türkmenli oturuyor.

Üvey Anne yakında atv’de başlıyor.

NİSAN GENCER KARAKTER ANALİZİ

Özel bir kolejde son sınıfta okuyan nam-ı diğer “olgun ruh” Nisan, doğduğu günden beri hep yaşından olgun davranışlar sergilemiş, okul yıllarında sırf bu yüzden yaşıtlarını hep çocuk gibi bularak kendinden büyüklerle arkadaş olmuştur. Müziğe annesi gibi yeteneği vardır ve annesinden aldığı dersler sayesinde çok iyi piyano çalmakta aynı zamanda sesi çok güzel olduğu için Ege’yle birlikte kurdukları grupta şarkı söylemektedir.

Analitik zekâsı yüksektir ve daima hata yapmamaya çalışır. Duygularını çok iyi kontrol eder. Mesafeli görüntüsünün ardında sevgi dolu, iyicil bir kalp yatar. Hayvanları, doğayı sever ve korur. İlk tanıdığında onu soğuk bulanlar yakınlaştıkça ne kadar sıcak ve sevgi dolu olduğunu anlayabilirler. Duygusal sezgileri çok yüksektir. Zaten bu sebeple Serap’ı daha yakından tanımaya başladıkça onun gerçek niyetini ilk sezecek olan kişidir.

Çocuk yaşlarından beri tanıdığı Cem’i ağabey olarak gördüğünü zannederken annesini kaybettikten sonra yaşadığı duygusal boşluğu ve evde yaşanan sorunları paylaştığı Cem’in yakınlığı, ona karşı hislerinin evrildiğini fark etmesine sebep olacaktır.

Tek amacı kardeşleri ve babasına annesinin yokluğunu hissettirmemek olan Nisan, Serap’ın kendisinden rol çaldığını düşünerek ona kızsa da zamanla sezgilerinde yanılmadığını ve Serap’ın asıl niyetinin o eve yerleşmek olduğunu anlayıp onunla ezeli bir rekabete girecektir!

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