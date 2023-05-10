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Aslı Tandoğan ekrana dönüyor

Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan'ın son projesi belli oldu. İşte haberin detayları...

Aslı Tandoğan ekrana dönüyor

Aslı Tandoğan, Üvey Anne dizisiyle ekranlara dönüyor.

Aslı Tandoğan ekrana dönüyor

Oyuncu, muhteşem bir anne, enerjik, duygusal ve sanatçı naifliğindeki İpek Zengin karakterine hayat verecek.

Aslı Tandoğan ekrana dönüyor

Dizinin afiş ve teaser çekimleri önümüzdeki hafta yapılıyor. Ekip ay sonu Muğla’da sete çıkacak.

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