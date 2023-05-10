Aslı Tandoğan ekrana dönüyor

Aslı Tandoğan, Üvey Anne dizisiyle ekranlara dönüyor.

Oyuncu, muhteşem bir anne, enerjik, duygusal ve sanatçı naifliğindeki İpek Zengin karakterine hayat verecek.

Dizinin afiş ve teaser çekimleri önümüzdeki hafta yapılıyor. Ekip ay sonu Muğla’da sete çıkacak.

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