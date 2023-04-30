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Aslı Tandoğan’ın alışveriş tarzı

Ekranların güzel ve başarılı oyuncularından Aslı Tandoğan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Aslı Tandoğan’ın alışveriş tarzı

 

Yakın bir arkadaşıyla birlikte görüntülenen Aslı Tandoğan, bir süre meydan katında bulunan mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Aslı Tandoğan’ın alışveriş tarzı

Yeni sezon ürünleri inceleyen ve alışveriş yapan Tandoğan'ın yeni tarzı ve şıklığı adeta göz kamaştırdı. Alışveriş sonrasında eşinin de eşlik etmesiyle kısa bir kahve molası veren Aslı Tandoğan, günün sonunda vale noktasından araçlarını teslim aldıktan sonra AVM'den ayrıldılar.

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