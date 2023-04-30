İzzet Yıldızhan Diyarbakır dönüşü oğluyla alışverişte

Oğlu ile birlikte objektiflere yansıyan başarılı şarkıcı İzzet Yıldızhan, iş için bir süredir Diyarbakır'da olduğunu ve dönüşte ailesiyle bir araya geldiğini söyledi.

Çok sevdiği bir dostunun milletvekili adayı olduğunu ona destek vermek için Diyarbakır'a gittiğini söyleyen Yıldızhan, bir diğer taraftan da yeni oteli için yoğun şekilde çalıştığını sözlerine ekledi.

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