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İzzet Yıldızhan Diyarbakır dönüşü oğluyla alışverişte

Sahnelerin başarılı isimlerinden İzzet Yıldızhan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

İzzet Yıldızhan Diyarbakır dönüşü oğluyla alışverişte

Oğlu ile birlikte objektiflere yansıyan başarılı şarkıcı İzzet Yıldızhan, iş için bir süredir Diyarbakır'da olduğunu ve dönüşte ailesiyle bir araya geldiğini söyledi.

İzzet Yıldızhan Diyarbakır dönüşü oğluyla alışverişte

Çok sevdiği bir dostunun milletvekili adayı olduğunu ona destek vermek için Diyarbakır'a gittiğini söyleyen Yıldızhan, bir diğer taraftan da yeni oteli için yoğun şekilde çalıştığını sözlerine ekledi.

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