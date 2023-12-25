Oğlum Kenan Sofuoğlu ile çalışıyor

Ünlü oyuncu, programda 5 yaşındaki oğlu Ozan Ali’nin motosiklet kullanma konusunda dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu’ndan yardım aldığını açıkladı: “Ozan Ali’yi Kenan’ın yanına götürüyoruz. Orada çalışıyor. Kenan’ın oğlu Zayn çok hızlı, birlikte pistte motosiklet kullanıyorlar.”

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