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Oğlum Kenan Sofuoğlu ile çalışıyor

A PARA ekranlarında Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan’ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize programının bu haftaki konuğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin oyuncusu Ozan Akbaba’ydı.

Oğlum Kenan Sofuoğlu ile çalışıyor

Ünlü oyuncu, programda 5 yaşındaki oğlu Ozan Ali’nin motosiklet kullanma konusunda dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu’ndan yardım aldığını açıkladı: “Ozan Ali’yi Kenan’ın yanına götürüyoruz. Orada çalışıyor. Kenan’ın oğlu Zayn çok hızlı, birlikte pistte motosiklet kullanıyorlar.”

 

 

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