Erkan Petekkaya'nın acı günü

Oyuncu Erkan Petekkaya babası Akın Petekkaya'nın vefatıyla yıkıldı. Petekkaya, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

"Canım Babam Akın Petekkaya'yı bu sabah kaybettik. Cenaze namazı Beykoz/Kavacık Görele Mahallesi Camisi'nde kılınacak. Allah hepimizin büyüklerine rahmetler eylesin..."

2019 yılında Alzheimer’a yakalanan annesi Şerife Petekkaya ve demans hastası olan babası Akın Petekkaya’nın tedavisiyle ilgilenebilmek için Altınoluk'tan ev alan ve İstanbul-Balıkesir arasında mekik dokuyan Erkan Petekkaya hafta sonlarını ailesiyle geçiriyordu.

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