  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Yurtdışından filmi izlemeye geldiler

Verway’in yapımcılığını, Erdal Murat Aktaş’ın yönetmenliğini üstlendiği ve Erkan Petekkaya’nın da başrolünü oynadığı “Her Şeye Rağmen” filmi yarın akşam İstanbul Kanyon’da Paribu Cineverse sinemalarında büyük galasını yapmaya hazırlanıyor. 29 Ekim’de tüm Türkiye'de gösterime girecek olan film ayrıca Avrupa, Azerbaycan, Kıbrıs, arap ülkeleri ve Amerika’da da gösterime girecek.

Yurtdışından filmi izlemeye geldiler

Daha önce Dubai’de ve Cannes Film Festivali'nde tanıtım galaları yapılan filmin İstanbul’daki galasına ise dünyanın dört bir yanından davetliler İstanbul'a gelmeye başladı.

Yurtdışından filmi izlemeye geldiler

Filme hayatı konu olan dünya çapında bir iş insanı olarak tanınan İlhan Doğan’nın davetlisi olarak ve aynı zamanda da film yapım şirketinin davetlilerinin yanı sıra filmde rol alan yabancı oyuncular da İstanbul’daki galaya katılacaklar.

Yurtdışından filmi izlemeye geldiler

Galadan birkaç gün önce İstanbul'a gelmeye başlayan davetli konuklar İstanbul'un tarihi ve kültürel yerlerini gezerek alışveriş yapıyorlar.

Yurtdışından filmi izlemeye geldiler

Davetliler İstanbul’u gezerken filmin tanıtım afişleri önünde hatıra fotoğrafları çektirip sosyal medya paylaşımları yapıyorlar.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Filmin kahramanını evinde ağırladı
  Magazin

Filmin kahramanını evinde ağırladı

Erkan Petekkaya yeni filmi için sete çıktı
  Magazin

Erkan Petekkaya yeni filmi için sete çıktı

Zeki Müren vefatının 27’nci yıl dönümünde Bodrum’da anıldı  
  Magazin

Zeki Müren vefatının 27’nci yıl dönümünde Bodrum’da anıldı  

Boğaz’da ‘Yıldız’lı gece
  Magazin

Boğaz’da ‘Yıldız’lı gece

Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin solisti Dave Evans Nişantaşı'nda pazar günü kapalı olan pırlanta mağazası açtırdı
  Magazin

Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin solisti Dave Evans Nişantaşı'nda pazar günü kapalı olan pırlanta mağazası açtırdı

Ünlü oyuncu Hakan Meriçliler yeni rolü için 20 kilo aldı! Kilolu hali şok etti!
  Magazin

Ünlü oyuncu Hakan Meriçliler yeni rolü için 20 kilo aldı! Kilolu hali şok etti!