Yurtdışından filmi izlemeye geldiler

Daha önce Dubai’de ve Cannes Film Festivali'nde tanıtım galaları yapılan filmin İstanbul’daki galasına ise dünyanın dört bir yanından davetliler İstanbul'a gelmeye başladı.

Filme hayatı konu olan dünya çapında bir iş insanı olarak tanınan İlhan Doğan’nın davetlisi olarak ve aynı zamanda da film yapım şirketinin davetlilerinin yanı sıra filmde rol alan yabancı oyuncular da İstanbul’daki galaya katılacaklar.

Galadan birkaç gün önce İstanbul'a gelmeye başlayan davetli konuklar İstanbul'un tarihi ve kültürel yerlerini gezerek alışveriş yapıyorlar.

Davetliler İstanbul’u gezerken filmin tanıtım afişleri önünde hatıra fotoğrafları çektirip sosyal medya paylaşımları yapıyorlar.

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