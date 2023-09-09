Filmin kahramanını evinde ağırladı

İlginç ve çarpıcı hayat hikayesiyle yapımcıların da dikkatini çeken iş insanı İlhan Doğan’ın hayatı beyaz perdeye geliyor. “Her Şeye Rağmen” filminde İlhan Doğan’ı canlandıran ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, bu kez onu evinde ağırladı.

Avrupa’da yaptığı başarılarla “Müthiş Türk” olarak adından söz ettiren iş insanı İlhan Doğan’ın çarpıcı hayat hikayesi sonunda sinema filmi oldu. Yapımcıların dikkatini çeken Doğan’ın hayatı “Her Şeye Rağmen” filmiyle beyaz perdeye taşınıyor. 26 Eylül’de İstanbul’da özel galasını yapacak olan film, sinema severler ile buluşmak üzere 29 Eylül’de vizyona girecek.

“Her Şeye Rağmen” filminde İlhan Doğan’ı canlandıran ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, ilk kez ünlü iş insanını İstanbul’da kendi evinde ağırladı. Eşinin yaptığı yöresel yemeklerle özel misafirini ağırlayan Erkan Petekkaya, İlhan Doğan ile filmin vizyona girmesinden önceki son hazırlıklarını birlikte gözden geçirdiler. Görüşmeye filmin yapım koordinatörü ve gazeteci Nurettin Soydan’da katıldı. Baş başa ve oldukça sıcak atmosferde geçen buluşma saatlerce sürdü.

“TÜYLERIİ DİKEN DİKEN OLUYOR!”

Filmin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya, gerçek ve çok ilginç bir hayat hikayesini beyaz perdeye aktardıklarını ifade ederek “Nasıl bir hayat, nasıl bir çıkış inanmak gerçekten zor. Hala o sahneler gözümün önüne geldikçe tüylerim diken diken oluyor” ifadesini kullandı. Petekkaya, zor koşullarda çekilen ve gerçek bir hayat hikayesinden esinlenen “Her Şeye Rağmen” filmini, seyircilerin de çok seveceğini ve ilham alacaklarını dile getirdi.

“Her Şeye Rağmen” filminin galası 26 Eylül Salı günü Kanyon AVM’deki Paribu Cineverse salonlarında yapılacak. Filmde rol alan Alman oyuncuların da davetli olarak katılacağı filmin galasında, hayatı filme çekilen iş insanı İlhan Doğan ve çok sayıda ünlü isim de hazır bulunacak.

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