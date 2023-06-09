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Setten nikah masasına

Yayına yeni giren ve ilk bölümüyle seyircisinin gönlüne taht kuran '' Üvey Annem '' dizisi çekimlerine Bodrum'da devam ediyor.

Setten nikah masasına

Çekimlerine Bodrum'da başlanan ve başrollerini Hazal Filiz Küçükköse ile sevilen sanatçı Kutsi'nin paylaştıkları '' Üvey Annem'' dizi oyuncuları ve tüm set ekibiyle beraber Bodrum'un en gözde koylarından Bardakçı koyundaki Azka Otelde konaklıyorlar. 

Setten nikah masasına

SET EKİBİNDEN BÜYÜK SÜRPRİZ 

Dizi set ekibinde Pedagog olarak görev yapan Ahmet Cem Aslan çekimler esnasında görüp aşık olduğu çalışma arkadaşı yine kendisi gibi Pedagog olan Eda Nur Bozkurt'a evlilik teklifi etmek isteyince ekip arkadaşları sürpriz bir evlilik teklifi organizasyonu hazırlayarak genç çifte sürpriz yaptılar. Bu sürpriz organizasyonun bir diğer sürprizi ise sesi ve oyunculuğuyla gönüllerde yer edinen sanatçı Kutsi oldu. Genç çifte bütün gece şarkılarıyla destek veren Kutsi; '' Umarım bu girdiğiniz yolda sonsuza kadar birlikte yürürsünüz diyerek evlilik yolunda ilk adımı atan çifti kutlarken, şarkılarıyla herkese muhteşem bir gece yaşattı.

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