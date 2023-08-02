Buray yaz turnesinde şehir şehir gezecek

Sevilen ve hit şarkılarını hayranlarıyla birlikte hep bir ağızdan seslendirmek için yaz boyunca şehir, şehir gezen Buray, 9 Ağustos Ayvalık Amfi Tiyatro, 10 Ağustos Kuşadası Avm Amfi Tiyatro, 11 Ağustos Didim Amfi Tiyatro, 18 Ağustos Antalya Aktüel Açıkhava, 19 Ağustos’da ise Alanya Amfi Tiyatro’da sevenleriyle buluşacak.

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