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Buray yaz turnesinde şehir şehir gezecek

Besteleriyle ve söylediği şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran ünlü sanatçı Buray, DK Event Yaz Konserleri kapsamında yaz turnesine devam edecek.

Buray yaz turnesinde şehir şehir gezecek

Sevilen ve hit şarkılarını hayranlarıyla birlikte hep bir ağızdan seslendirmek için yaz boyunca şehir, şehir gezen Buray, 9 Ağustos Ayvalık Amfi Tiyatro, 10 Ağustos Kuşadası Avm Amfi Tiyatro, 11 Ağustos Didim Amfi Tiyatro, 18 Ağustos Antalya Aktüel Açıkhava, 19 Ağustos’da ise Alanya Amfi Tiyatro’da sevenleriyle buluşacak.

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