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Buray yaz turnesine hızlı başladı  

Başarılı sanatçı Buray, Kerkisolfej organizasyonun düzenlediği “Yaz Konserleri” kapsamında turnesine İzmir Kültürpark Açıkhava ve Ankara’da Atılım sahnesinde verdiği konserler ile başladı.

Buray yaz turnesine hızlı başladı  

 

Besteleriyle ve muhteşem sahne performansıyla gittiği her şehirde binlerce müzikseveri doyasıya eğlendiren Buray, yaz konserlerine hızlı başladı. Geçtiğimiz günlerde ilk olarak İzmir Kültürpark Açıkhava’da sahne alan Buray, kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Buray yaz turnesine hızlı başladı  

İzmir'in ardından hız kesmeden Ankara’da hayranlarıyla buluşan Buray, muhteşem enerjisinin yanı sıra söylediği şarkılar lada binlerce sevenine müzik ziyafeti yaşattı. Yaz konserlerine devam edecek olan Buray, 9 Temmmuz’da Harbiye Açıkhava’da, 12 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatro’da, 14 Temmuz’da Çeşme Açıkhava’da, 15 Temmuz’da ise Altınoluk Amfi Tiyatro’da sevenleriyle buluşacak.

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