Buray yaz turnesine hızlı başladı  

Besteleriyle ve muhteşem sahne performansıyla gittiği her şehirde binlerce müzikseveri doyasıya eğlendiren Buray, yaz konserlerine hızlı başladı. Geçtiğimiz günlerde ilk olarak İzmir Kültürpark Açıkhava’da sahne alan Buray, kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

İzmir'in ardından hız kesmeden Ankara’da hayranlarıyla buluşan Buray, muhteşem enerjisinin yanı sıra söylediği şarkılar lada binlerce sevenine müzik ziyafeti yaşattı. Yaz konserlerine devam edecek olan Buray, 9 Temmmuz’da Harbiye Açıkhava’da, 12 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatro’da, 14 Temmuz’da Çeşme Açıkhava’da, 15 Temmuz’da ise Altınoluk Amfi Tiyatro’da sevenleriyle buluşacak.

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