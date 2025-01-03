Sevda Demirel'den çok konuşulacak açıklamalar

Pınar Kerimoğlu’nun, bir dönem aşk yaşadığı ve ameliyatla erkek olan Doruk Doğrusöz’ ile ilgili sorusunu yanıtlayan Sevda Demirel, Doruk’u övgü dolu sözlerle anlattı: “Doruk çoğu erkekten daha erkekti. Ben erkek gibi erkek severim. Türk erkeği dediğin Osmanlı’dan gelir, soyu sert erkektir. Doruk da öyleydi. Şimdi resmen erkek kalmamış durumda. Ayrıca ben sadece erkeklerden hoşlanıyorum, kadınlardan hoşlanmıyorum.”

“İLİŞKİ YAŞAMAKTAN KORKUYORUM, ÇEVREMDEKİ ÇOĞU KİŞİ HİV VİRÜSÜ TAŞIYOR”

Pınar Kerimoğlu’nun sorularına içtenlikle yanıt veren Sevda Demirel, çevresindeki HIV virüsü vakalarının ilişki yaşamaktan korkmasına neden olduğunu dile getirdi. Demirel şu açıklamayı yaptı: “Etrafımdaki çoğu kişi, kadın ve erkek, HIV virüsü taşıyor. Bu kişiler genellikle sanat camiasından. İster istemez bir fobi oluştu. İnsan, ilişki yaşamaktan korkuyor.”

KLİBİMDE OYNAYAN HERKES ÖLÜYOR

Son klibiyle ilgili ilginç bir detay paylaşan Sevda Demirel, önceki kliplerinde yaşadığı korkutucu olayları anlattı:“İlk iki klibimde oynayan erkek partnerlerim, klipler yayınlandıktan sonra öldü. Bu olaylardan sonra bende bir fobi oluştu. Son klibimde erkek partner istemedim. Yönetmenim, ‘Aşk klibinde erkek nasıl olmaz?’ dedi. Ama ben ısrar ettim ve klibi erkek olmadan çektik. Artık kliplerimde erkek kullanmıyor”

TÜRKİYE BENİ SADECE TOKAT ATAN KADIN OLARAK TANIYOR

Pınar Kerimoğlu’nun sorularını yanıtlayan Sevda Demirel, bir dönem Hande Ataizi ile yaşadığı tokat olayına dair çarpıcı açıklamalar yaptı. “Türkiye beni sadece tokat atan kadın olarak tanıyor” diyen Demirel, şu ifadeleri kullandı: “Kimse benim yeteneklerimle ilgilenmedi. Çok isterdim, Türkiye’de sanatıyla ve kariyeriyle konuşulan biri olmayı. Ama maalesef halen o tokat konuşuluyor.”

YAŞLI BİR KADINLA ALDATILDIM

Pınar Kerimoğlu’nun “Hiç aldatıldın mı?” sorusuna da açık yüreklilikle yanıt veren Demirel, gençlik yıllarındaki bir ihanet hikâyesini paylaştı:“18 yaşındaydım ve hayatımın ilk aşkı, Antalya Side’de bir halıcıydı. Bir gün arkadaşının evinin önünde arabasını gördüm. Hemen taksiden indim, merdivenleri koşarak çıktım ve kapıyı defalarca çaldım. Kapı açıldığında, içeriden 60 yaşlarında bir kadın koşarak çıktı. O an çok acı çektim, ama bir daha arkama dönüp bakmadım.”

CEM DAVRAN DA HANDE ATAİZİ’NİN KİBİRİNİ SEVMEZDİ

Pınar Kerimoğlu’nun, bir döneme damga vuran tokat olayıyla ilgili sorusu üzerine, Sevda Demirel geçmişe dair detaylar verdi:“Ben Hande’yi öpmeye hazırım. Bir yerde denk gelirsek ‘Merhaba’ derim. Ama biz Tom ve Jerry gibiyiz, birbirimizi kovalıyoruz. O günkü kibirli tavırlarından Cem Davran da rahatsızdı. Muhtemelen Hande’ye ‘Konuklarını ez, reyting yap’ diye öğrettiler. Ama Hande, sen benimle bir saat bile baş başa kalmadın, beni nasıl ezebilirsin?”

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