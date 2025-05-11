 Sevda Baş'tan duygusal itiraflar

Hem tiyatro sahnesinde hem de beyazperdede başarılı performanslarıyla adından söz ettiren Sevda Baş, İKSV kapsamında seyirciyle buluşan Atlet filminin mutluluğunu basın mensuplarıyla paylaştı.

Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı Aydınlık Evler ve Enis Arıkan’ın hayat hikayesini anlatan Hayalperest adlı tiyatro oyunlarında da rol alan Baş, özellikle Atlet filmindeki rolü için geçirdiği dönüşüm sürecinden samimiyetle bahsetti.



Baş, filmde halterci Hatice karakterine hayat verdiğini belirterek, “Fiziksel bir değişime girmek ve bu senaryonun bir parçası olmak beni çok etkiledi. Bu projenin içinde olmayı çok istedim. Çok fazla ağırlık kaldırdım, hayatımı daha kaliteli yaşamak adına spor yapan biriyim ama bu rolden sonra sporcuların elini ayağını öpeyim diyeceğim artık” dedi.

KALDIRDIĞIM TEK YÜK BU OLSUN

Oyuncu, rol için katı bir beslenme ve antrenman programına girdiğini şu sözlerle anlattı: “Sadece protein ve karbonhidratla beslendim. Pirinç lapası, et, balık, tavuk dışında hiçbir şey yemedim. Sabah kahvaltılarımda sadece yulaf lapası ve yumurta beyazı vardı. Bir gün turnede açlıktan ağladığımı hatırlıyorum.



Haftanın üç günü antrenörle çalıştım, YouTube’dan halterci videoları izledim.”



“Bu rol sırasında ağırlık kaldırmaktan belimde iki fıtık oluştu. Neyse ki setin son günü ortaya çıktı, ardından hastaneye kaldırıldım. Şu anda onlarla yaşıyorum,” diyen Baş, yaşadığı fiziksel zorlukları da samimiyetle anlattı. “Her oynadığım rolde ufak tefek bir şeyler kalıyor; birinin gülüşü, bir hareketi, bir jesti...



Bu sefer bana kalan fıtık oldu. Çok sevindiren bir durum değil belki ama yine de bir anısı var. Kaldırdığımız tek yük bu olsun” ifadelerini kullandı.

Filmle ilgili en büyük ödülün kadın izleyicilerden gelen tepkiler olduğunu ifade eden Baş, “Kadın oyuncu olarak, ‘çok güzel bir rol, çok kıskandım’ demeleri içimin gıcıklanmasına neden oluyor. Bu benim için ödül gibi bir şey” dedi.

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