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Sette kaza geçiren Didem Balçın, hastaneye kaldırıldı! Balçın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Sette kaza geçiren Didem Balçın, hastaneye kaldırıldı! Balçın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

Sette kaza geçiren Didem Balçın, hastaneye kaldırıldı! Balçın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

'Bir Zamanlar İstanbul' dizisinde oynayan Didem Balçın, sette kayarak yere düştü.

 Sette kaza geçiren Didem Balçın, hastaneye kaldırıldı! Balçın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Başı yarılan oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Sette kaza geçiren Didem Balçın, hastaneye kaldırıldı! Balçın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
Balçın, Instagram'dan açıklama yaptı. Oyuncu, "Dikiş atıldı. Hiçbir sorun yok, şu an gayet iyiyim" dedi.

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