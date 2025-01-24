 Sette kaza geçiren Didem Balçın, hastaneye kaldırıldı! Balçın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

'Bir Zamanlar İstanbul' dizisinde oynayan Didem Balçın, sette kayarak yere düştü.

Başı yarılan oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı.



Balçın, Instagram'dan açıklama yaptı. Oyuncu, "Dikiş atıldı. Hiçbir sorun yok, şu an gayet iyiyim" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.