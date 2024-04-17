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Servet Şerifoğlu: İnsan sağlığı önemli

Uraw Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şerifoğlu, “Kozmetik ürünleri ciltle temas ettiği için kalitemizden asla taviz vermeyiz. En önemli misyonumuz insan sağlığı" dedi.

Servet Şerifoğlu: İnsan sağlığı önemli

Türkiye'nin kozmetik sektöründeki başarılı isimlerinden biri olan Servet Şerifoğlu, AR-GE konusunda her geçen gün daha çok yatırım yapıyor. Şerifoğlu, Güney Kore kalitesini ve kozmetik kültürünü hem üretim hem de içerik anlamında Türkiye’ye taşıdı.

Servet Şerifoğlu: İnsan sağlığı önemli

URAW KOZMETİK LOGOSUNU YENİLEDİ

Kurulduğu günden beri üretim kalitesinden taviz vermeyen Uraw markası 2024 yılında ürünlerin ambalajlarını ve logosunu yeniledi.

Servet Şerifoğlu: İnsan sağlığı önemli

KALİTEMİZDEN TAVİZ VERMEYİZ

Kozmetik sektöründe daima yeniliklere imza atan iş insanı Servet Şerifoğlu, "İnsan sağlığı en önemli misyonumuz. Kozmetik ürünleri direkt ciltle temas ettiği için asla kalitemizden taviz vermeyiz." dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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