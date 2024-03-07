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Nilgün Belgün ve Fuat Güner kadınlar için bir araya geldi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Liv Hospital'da Oylum Seçin'in moderatörlüğünde annesi Nilgün Belgün, Fuat Güner, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Kahraman, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sibel Malkoç, "Yaş Aldıkça Güçlen Güzelleş ve Işılda" başlıklı panelde bir araya geldi.

Nilgün Belgün ve Fuat Güner kadınlar için bir araya geldi

Kadınlarla ilgili sosyal sorumluluk projelerini daima destekleyen kozmetik sektörünün ve cemiyet hayatının popüler isimlerinden Uraw Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı E. Servet Şerifoğlu "Kadınlara bir gün değil her gün değer vermeliyiz. Kadınlar anne, eş kız kardeş. Uraw Kozmetik olarak AR-GE çalışmalarımıza her geçen gün daha fazla yatırım yapıyoruz. Güney Kore kalitesini ve kozmetik kültürünü hem üretim anlamında hem de içerik anlamında Türkiye’ye taşıdık. Logomuzu ve ürün gamımızı yeniledik. Bugün de panele katılan tüm kadınlara bakım seti hediye ettik. Kadınlarımız kendisine iyi baksın diye, fiyatlarımızı da uygun tuttuk. Dünya kadınlar günleri kutlu olsun." dedi.

Nilgün Belgün ve Fuat Güner kadınlar için bir araya geldi

Yaş aldıkça yıllara meydan okuyan 70 yaşındaki Nilgün Belgün ve 75 yaşındaki Fuat Güner panelde birçok tavsiyede bulunurken,  Prof. Dr. Serdar Kahraman ve Op. Dr. Sibel Malkoç bilimsel verilerle bilgi aktardılar.

Nilgün Belgün ve Fuat Güner kadınlar için bir araya geldi

NİLGÜN BELGÜN: MUTLU EVLİLİK CİLDİ GÜZELLEŞTİRİR

Fuat Güner "Müzik menopoza iyi gelir çünkü hepimiz bir frekansız, iyileştirir yaşlanmayı geciktirir." dedi.

Nilgün Belgün ve Fuat Güner kadınlar için bir araya geldi

Nilgün Belgün ise her zamanki esprili dilini kullanarak "Ben menopoz dönemi yaşamadım. 4 kere evlenip boşanmak beni genç tuttu." ifadesi paneldeki herkesi güldürdü. Belgün, "Tabii bu işin espri tarafı sağlıklı ve mutlu bir evlilik hem ruhunuzu hem kalbinizi hem bedeninizi besler bu da yüzünüze cildinize yansır." dedi.

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