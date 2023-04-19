Nilgün Belgün: Dişi ‘Ferhan Şensoy'um

Usta oyuncu Nilgün Belgün, Nişantaşı City's AVM içinde objektiflere takıldı.

Nilgün Belgün, "Aşk ve Komedi' adlı gösterimi 10 yıldır oynuyorum. Ferhan Şensoy'un yolundayım. O da 'Ferhangi Şeyler'i 20 sene oynamıştı. Onun dişisi oluyorum yani... Bir gösterim daha olacak. Yeni sezona tek kişilik gösterimle izleyici karşısına çıkacağım. 'Aşk ve Komedi'de devam edecek" dedi.

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