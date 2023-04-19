SnobMagazin.com

Nilgün Belgün: Dişi ‘Ferhan Şensoy'um

Oyuncu Nilgün Belgün, Nişantaşı City's AVM içinde görüntülendi. Tarzıyla dikkat çeken sanatçı, tiyatro oyunları hakkında konuştu.

Nilgün Belgün: Dişi ‘Ferhan Şensoy'um

Usta oyuncu Nilgün Belgün, Nişantaşı City's AVM içinde objektiflere takıldı. 

Nilgün Belgün: Dişi ‘Ferhan Şensoy'um

Nilgün Belgün, "Aşk ve Komedi' adlı gösterimi 10 yıldır oynuyorum. Ferhan Şensoy'un yolundayım. O da 'Ferhangi Şeyler'i 20 sene oynamıştı. Onun dişisi oluyorum yani... Bir gösterim daha olacak. Yeni sezona tek kişilik gösterimle izleyici karşısına çıkacağım. 'Aşk ve Komedi'de devam edecek" dedi.

Nilgün Belgün: Dişi ‘Ferhan Şensoy'um

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 6
    ALKIŞ
  • 1
    GÜLDÜM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Merve Boluğur setlere ara verme nedenini açıkladı
  Magazin

Merve Boluğur setlere ara verme nedenini açıkladı

Hadise yeni şarkısı için Murda ile buluştu
  Magazin

Hadise yeni şarkısı için Murda ile buluştu

Karanlık Gece 28 Nisan'da vizyona giriyor
  Magazin

Karanlık Gece 28 Nisan'da vizyona giriyor

Hazal Kaya hakkında hapis istemi
  Magazin

Hazal Kaya hakkında hapis istemi

Selen Görgüzel’den bayram hediyesi
  Magazin

Selen Görgüzel’den bayram hediyesi

Seray Sever'in ikizleri bir yaşına girdi
  Magazin

Seray Sever'in ikizleri bir yaşına girdi