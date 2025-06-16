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Şerif Sezer’e Frankfurt’tan Onur Ödülü

Türk Sineması’nın usta oyuncusu Şerif Sezer’e bu yıl 25.’si düzenlenen Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nde Onur Ödülü takdim edildi.

Şerif Sezer’e Frankfurt’tan Onur Ödülü

Türk sinemasının usta ismi Şerif Sezer, bu yıl 25.’si düzenlenen Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali kapsamında Onur Ödülü ile taçlandırıldı. Sezer, yıllara yayılan etkileyici kariyeri, unutulmaz performansları ve Türk sinemasına kattığı derinlik nedeniyle bu prestijli ödüle layık görüldü.

  Şerif Sezer’e Frankfurt’tan Onur Ödülü

Almanya’nın Frankfurt kentinde her yıl düzenlenen ve Türkiye ile Almanya arasındaki kültürel köprüleri güçlendirmeyi amaçlayan festival, bu yıl da sinema dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Festivalin en dikkat çeken anlarından biri ise Yol, Av Zamanı, Babam ve Oğlum, Dedemin İnsanları gibi hafızalara kazınan yapımlarda yer alan Şerif Sezer’e verilen Onur Ödülü’ydü.

  Şerif Sezer’e Frankfurt’tan Onur Ödülü

Törende duygusal anlar yaşanırken, Şerif Sezer yaptığı konuşmada şu sözleri dile getirdi: “Buraya Babam ve Oğlum’la gelmiştim Çağan Irmak’la birlikte, bu ikinci oluyor. Çok büyük gurur ve onur duydum. Ben çok şanslı bir oyuncuyum. Çok fazla filmim yok ama olanların çoğu Türk sinema hatta dünya sinema tarihine geçmiş filmler. Yaşasın sinema, yaşasın Türk Sineması”

Şerif Sezer’e Frankfurt’tan Onur Ödülü

Festival Komitesi, Şerif Sezer’in sinemaya olan katkısının sadece oyunculukla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda genç kuşaklara ilham veren bir figür olarak önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

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