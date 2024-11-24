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Şerif Gören entübe edildi

Şerif Gören entübe edildi

Şerif Gören entübe edildi

Türkiye sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Şerif Gören (80), evinde düşerek başını çarpması nedeniyle entübe edildi.

 Şerif Gören entübe edildi

80 yaşındaki Gören'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

 

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