Sergen Deveci: Kapris ve isteklerim yok

Nişantaşı Komedi Kulüp’te stand-up gösterisi ile sahneye çıkan Sergen Deveci 'Müzisyen ve orkestralara sahne aldırmak daha masraflı, komedyen tek başına esprilerini alıp geliyor, bu yüzden komedi daha masrafsız ve komik, komedyenler daha çok sahne alıyor' dedi.

Sergen Deveci'nin kahkahalarla dolu Stand-up gösterisi Nişantaşı Komedi Kulüp'te gerçekleşti. Deveci'yi son gösterisinde oyuncu arkadaşları Tuğba Melis Türk, Rüya Coriç, Utku Ateş ve Furkan Kalabalık izledi. Gösteri öncesi oyuncu arkadaşları ile biraraya gelen Deveci kuliste başlayan daha sonra gösterisi ile devam eden esprileri ile kendisini izlemeye gelen izleyicileri gülme krizlerine soktu.



GÜZELLİK VE YETENEK BİR ARADA

Tuğba Melis Türk ile yakın arkadaşlıkları hakkında da konuşan Deveci, “Tuğba ile ilk kez bir film setinde tanıştık. Onunla sanki yıllardır tanışıyormuş gibiydik. O günden beri güzel bir dostluğumuz var. Gösterime gelmesi beni mutlu etti. O da hem güzel hem de yetenekli bir komedi oyuncusu. benim için onun arkadaşı olmaktan ötesi yok' açıklamasında bulundu.



KOMEDYENLERİN ÖNÜ DAHA AÇIK

Kuliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sergen Deveci günümüz sahne dünyasında komedyenlerin önünün daha açık olduğunu söyledi. Deveci, 'Baktığınız zaman Cem Yılmaz hala zirvede ben de kendisini çok beğenir ve örnek alırım, genç komedyenler de ardı ardına sahnelere çıkıyor, komedyenlerin en büyük şansı masrafsız olmaları, bugün bir müzik grubunu sahneye çıkarmanın maliyeti ortada bir komedyeni çıkarmak çok kolay ve ucuz, komedyen esprilerini alıp geliyor, bu bakımdan komedinin önü masrafsız olduğu için çok açık, her geçen gün daha çok komedyen sahneye çıkıyor, herkes komedyen olmayı deniyor ve denesin' dedi.



TURNEYE ÇIKIYORUZ

Stand-up gösterileri ile yakında turneye çıkacağını açıklayan Sergen Deveci, 'Daniska' adlı sohbet programının ikinci sezonda da devam edeceğini söylerken, dijital kanalda çok farklı, dert ve sorunların da konuşulduğu bir simülasyon tarzında program hazırlamaya başlayacağını belirtti. Deveci 'Adı 'Kutu' olan tarzını bir simülasyona benzetebileceğimiz programı ikinci sezonda ben sunacağım, komedyen olsam da ara sıra dert ve sorun da konuşmak güzel, benim için farklı bir alan olacak, güzel programlar hazırlayacağız' dedi.

(Tuğba Melis Türk - Sergen Deveci)

MÜTEVAZI DEĞİLİM

Kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'Kulisinde olmazsa olmazınız ne, çok talebiniz oluyor mu?' Sorusuna esprili şekilde yanıt veren Deveci, Bir komedyen olarak sahne öncesi özel talep ve istekleri olmadığını kulisine sadece bir termos çay istediğini söyledi. Sergen Deveci, 'Kapris ve isteklerim yok, şuan gösteri biter eve giderim, ama yükseklere çıktığımda bende isteyeceğim, kulisi donattıracağım' dedi.

(Utku Ateş, Tuğba Melis Türk, Sergen Deveci, Furkan Kalabalık)

KOMEDİ YAPMAK ZORUNDAYIZ

Bir komedyen olarak ülkemizde yaşanan trajik olaylar sonrası insanları eğlendirip güldürmenin zorlaşıp zorlaşmadığı sorusunu da yanıtlayan Deveci, 'Tabi o günlerde güle oynaya sahneye çıkmıyoruz, bu trajik olayların içimizde sızlaması oluyor, Umarım bu nefretleri doğuranlar nefretlerinde boğulurlar, acı günlerde sahnede komedi yapmak zor oluyor, hergün acı olaylara şahit olan insanları güldürmek kolay değil ama işinizi de yapmak durumundasınız, keşke bu olayları yaratanları durdurmak elimizde olsa ama değil' açıklamasını yaptı.

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