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Şereflikoçhisar’da İsmail YK rüzgârı

İsmail YK, Şereflikoçhisar Belediyesi 15. Uluslararası  Geleneksel Tuz ve Kavun Festivali’nde sahneye çıktı.

Şereflikoçhisar’da İsmail YK rüzgârı

Sanatçı, sevilen şarkılarını konser alanını dolduran  binlerce hayranı için seslendirirken, dansları ve sahne performansıyla yine büyük alkış aldı. Konser sonrası fotoğraf çektirmek isteyen YK hayranları kulis önünde uzun kuyruklar  oluşturdu. İsmail YK,konser öncesi Tuz Gölü’ne gidip ayaklarını tuza basıp fotoğrafta çektirdi.

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