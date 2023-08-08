Şereflikoçhisar’da İsmail YK rüzgârı

Sanatçı, sevilen şarkılarını konser alanını dolduran binlerce hayranı için seslendirirken, dansları ve sahne performansıyla yine büyük alkış aldı. Konser sonrası fotoğraf çektirmek isteyen YK hayranları kulis önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İsmail YK,konser öncesi Tuz Gölü’ne gidip ayaklarını tuza basıp fotoğrafta çektirdi.

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