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Şeref Altınbaş’tan yeni tekli

Şeref Altınbaş’tan yeni tekli. İşte detaylar...

Şeref Altınbaş’tan yeni tekli

İlk single çalışması olan ve Serdar Ortaç’la yaptığı Sana Değmez düetiyle müzik dünyasında dikkatleri üzerine çeken Şeref Altınbaş, ikinci teklisi Maziden Biri ile kariyerindeki yükselişini sürdürüyor.

 Şeref Altınbaş’tan yeni tekli

Söz ve müziği Ali Tekintüre ile Yavuz Taner’e ait olan bu özel eser, Göksun Çavdar’ın prodüktörlüğünde, Lunar Entertainment etiketiyle dinleyiciyle buluştu.

 Şeref Altınbaş’tan yeni tekli

Türkiye’nin önde gelen müzisyenlerinin katkı sunduğu parçada; kemanlarda İstanbul Strings, gitarda Erdem Sökmen, udda Özdemir Güz, perküsyonda Cengiz Ercümer ve bas gitarda Eralp Görgün yer alıyor.

 Şeref Altınbaş’tan yeni tekli

Şeref Altınbaş ise parçaya flütüyle hayat veriyor. Yaylı düzenlemeler Mert Kemancı’ya aitken, parçanın miksini Hasan Umut Önder, mastering’ini ise Çağlar Türkmen üstlendi.

 Şeref Altınbaş’tan yeni tekli

Klibin yönetmen koltuğunda Gökhan Yalçınkaya otururken, klipte oyuncu olarak Nesil Kaya kamera karşısına geçti. Parçanın kayıtları Koma Stüdyosu’nda gerçekleştirildi.

 

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