 Serdar Ortaç'ın konser görüntüleri hayranlarını üzdü!

Kapadokya'da konser veren ünlü Serdar Ortaç'ın sahne görüntüleri hayranlarını üzdü.

Hastalığından dolayı ayakta durmayan Ortaç'ın sarhoş olduğu da iddia edildi.

Ortaç, iki dansçı kızın elini tutup ayakta durmaya çalıştı.

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