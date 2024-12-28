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Senaryo içime sinmeli

Geçtiğimiz aylarda çıkarttığı “Mahfaza” isimli kitapla basında büyük yankı uyandıran Aslı Sertdemir geçtiğimiz gün İstinyePark’da görüntülendi.

Senaryo içime sinmeli

Kendisini görüntüleyen muhabirlerin sorularını yanıtlayan Aslı Sertdemir” Yakın arkadaşlarıma yılbaşı hediyeleri aldım. Yeni yıl öncesi hep birlikte bir yemek yiyeceğiz diyen” Sertdemir Mahfaza isimli kitabının film projesi ile alakalı sorulara ise; “Dijitalde bulunan büyük bir platformdan güzel bir teklif geldi. Görüşmelerimiz devam ediyor ben bu kitaba çok emek verdim. Tabiki ekranlara da yansımasını isterim. Ama öncelikle senaryodaki her bir detayın bile içime sinmesi gerekiyor ” diyerek sorulan soruları yanıtladı.

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