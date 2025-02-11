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Selin Türkmen'in yeni projesi belli oldu!

Selin Türkmen'in yeni projesi belli oldu! İşte detaylar...

Selin Türkmen'in yeni projesi belli oldu!

TRT'in TABİİ Platformu için çekeceği sezonun en iddialı işlerinden biri olan

 Selin Türkmen'in yeni projesi belli oldu!


1001 Gece Masalları'nın başrollerini Cansu Dere ve İbrahim Çelikol

 

Selin Türkmen'in yeni projesi belli oldu!
olarak açıklanmıştı.

 

Selin Türkmen'in yeni projesi belli oldu!
Diziye katılacaklar isimler arasında Selin Türkmen,

 

Selin Türkmen'in yeni projesi belli oldu!
Cansu Dere'nin kardeşini oynayacağı öğrenildi.

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