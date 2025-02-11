 Selin Türkmen'in yeni projesi belli oldu!

TRT'in TABİİ Platformu için çekeceği sezonun en iddialı işlerinden biri olan



1001 Gece Masalları'nın başrollerini Cansu Dere ve İbrahim Çelikol



olarak açıklanmıştı.



Diziye katılacaklar isimler arasında Selin Türkmen,



Cansu Dere'nin kardeşini oynayacağı öğrenildi.

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