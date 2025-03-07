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Selin Türkmen hayalinin gerçek olduğunu söyledi

Selin Türkmen hayalinin gerçek olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Selin Türkmen hayalinin gerçek olduğunu söyledi

Selin Türkmen, Etiler'de görüntülendi. Tabii'nin 1001 Gece Masalları adlı dizide yer alacak oyuncu, "Diziden ilk teklif geldiğinde çok mutlu oldum hemen kabul ettim. Çok heyecanlıyım ve iyi bir ekiple çekimlere başladık. Bir masal anlatıyoruz. Hep böyle bir işte yer almak istemiştim, manifestim gerçek oldu" dedi.

Selin Türkmen hayalinin gerçek olduğunu söyledi
Türkmen, hem oyunculuk hem de avukatlıkta staj yapması hakkındaki sorulara, "Açıkcası çok zorlanmıyorum o alanıda çok seviyorum. Avukatlıkta da çok ilerlemek istiyorum" diye cevap verdi.

 

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