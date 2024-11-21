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Selin Geçit'ten Sertab Erener'e saygı

Selin Geçit, dün gece Saygı1 Sertap Erener sahnesindeydi.

Selin Geçit'ten Sertab Erener'e saygı

Geçtiğimiz ay da ABD konserinde Sertap Erener’in konserinde konuk sanatçı olarak yer alan Selin Geçit dün geceki performansıyla izleyenleri büyüledi.

Şarkısını diz çökerek seslendiren sanatçı, izleyiciler tarafından dakikalarca alkışlandı. Bu dakikalar gecenin en çok konuşulanları arasına girdi.

 

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