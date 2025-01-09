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Selin Demiratar'dan proje açıklaması!

Selin Demiratar'dan proje açıklaması! İşte detaylar...

Selin Demiratar'dan proje açıklaması!

Selin Demiratar, İstinye Park'ta objektiflere takıldı. Uzun zamandır ekranlarda gözükmeyen oyuncu kendisini görüntüleyen muhabirlerin sorularını da yanıtladı.

Selin Demiratar'dan proje açıklaması!
"Sevenleriniz sizi özledi ne zaman ekranlarda sizi tekrar göreceğiz?" sorusuna Selin Demiratar, "İş görüşmelerim devam ediyor projeleri değerlendiriyorum içime sinen bir proje gelirse ekranlarda olacağım" yanıtını verdi.

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