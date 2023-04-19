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Selen Görgüzel’den bayram hediyesi

Şarkıcı Selen Görgüzel, basın mensupları ve radyocularla iftar yemeğinde bir araya geldi. Görgüzel, “Yıllar önce Zuhal Olcay’ın seslendirdiği “İyisin” şarkısını şimdi bayram hediyesi olarak sevenlerimle buluşturuyorum” dedi.

Selen Görgüzel’den bayram hediyesi

Azka Müzik etiketi ile bayramın birinci günü (21 Nisan Cuma) çıkaracağı “İyisin” şarkısının tanıtımı için basın mensupları ile bir araya gelen Görgüzel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Selen Görgüzel’den bayram hediyesi

Yıllar önce Zuhal Olcay’ın seslendirdiği “İyisin” şarkısını şimdi bayram hediyesi olarak sevenlerimle buluşturuyorum diyen Selen Görgüzel, “Eskileri özlediğimiz için, eskileri yeni nesle duyurmak bana çok keyif veriyor” dedi.

Selen Görgüzel’den bayram hediyesi

Klip detayları ile ilgili gelen sorulara şarkıcı “Yatak odasında kendi kendini mutlu etmeye çalışan bir Selen görüyorsunuz. Çünkü sanat, insanı insana insanla anlatma biçimi. O nedenle bizim bir takım insani yaşanılan şeyleri yansıtabilmek için reel olmak gerekiyor” dedi.

 

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