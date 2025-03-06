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Sekiz yıldır evli olan ünlü çift Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli boşandı

Sekiz yıldır evli olan ünlü çift Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli boşandı. İşte detaylar...

Sekiz yıldır evli olan ünlü çift Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli boşandı

Temiz Magazin'in haberine göre; Oyuncu çift Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli, dün boşandı. 

Sekiz yıldır evli olan ünlü çift Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli boşandı


2017 yılında evlenen çiftin bir de kızları var.

 Sekiz yıldır evli olan ünlü çift Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli boşandı

Ayşecan Tatari, Kızılcık Serbeti'nin Sönmez Hanım'ı Aliye Uzunatağan'ın da kızı.

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