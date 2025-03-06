 Sekiz yıldır evli olan ünlü çift Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli boşandı

Temiz Magazin'in haberine göre; Oyuncu çift Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli, dün boşandı.



2017 yılında evlenen çiftin bir de kızları var.

Ayşecan Tatari, Kızılcık Serbeti'nin Sönmez Hanım'ı Aliye Uzunatağan'ın da kızı.

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