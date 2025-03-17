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Sefo'ya sürpriz doğum günü!

Ünlü rapçi Sefo'ya sürpriz doğum günü! İşte detaylar...

Sefo'ya sürpriz doğum günü!

Ünlü rapçi Sefo, Samsunspor maçı dönüşünde hiç beklemediği bir doğum günü sürpriziyle karşılaştı!

 Sefo'ya sürpriz doğum günü!

Menajeri Fesih Kaynar, PR İletişim Danışmanı Selma Şentürk ile Ceren Nida tarafından organize edilen kutlama, Sefo'ya unutulmaz anlar yaşattı.

 Sefo'ya sürpriz doğum günü!

Yakın dostlarının katıldığı sürpriz partide Ceren Sagu, Toşko, Sipan Babur, Alper İratçı,

 Sefo'ya sürpriz doğum günü!

Sena Şahin, Katia, Arda, Egecan Sal, Arthur, Mete, Dila, Yase, Aerro gibi ünlü isimler de yer aldı.

 Sefo'ya sürpriz doğum günü!

Sefo, bu özel anlar karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, gece boyunca dostlarıyla birlikte eğlendi.

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