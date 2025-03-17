 Sefo'ya sürpriz doğum günü!

Ünlü rapçi Sefo, Samsunspor maçı dönüşünde hiç beklemediği bir doğum günü sürpriziyle karşılaştı!

Menajeri Fesih Kaynar, PR İletişim Danışmanı Selma Şentürk ile Ceren Nida tarafından organize edilen kutlama, Sefo'ya unutulmaz anlar yaşattı.

Yakın dostlarının katıldığı sürpriz partide Ceren Sagu, Toşko, Sipan Babur, Alper İratçı,

Sena Şahin, Katia, Arda, Egecan Sal, Arthur, Mete, Dila, Yase, Aerro gibi ünlü isimler de yer aldı.

Sefo, bu özel anlar karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, gece boyunca dostlarıyla birlikte eğlendi.

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