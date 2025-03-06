Şef Özlem Mekik Ramazan ayına özel lezzetlerle Star’da

Bu özel programda, geleneksel tatlara modern dokunuşlar, iftar ve sahur sofralarınız için pratik ve lezzetli tarifler, misafir ağırlama önerileri ve mutfakta hayatınızı kolaylaştıracak püf noktaları izleyicilerle paylaşılıyor. Ramazan ayının bereketini ekrana taşıyan bu program, mutfakta ilham arayan herkese rehberlik ediyor.

“Ramazan sofralarına ilham kaynağı olacağız”

Ramazan’ın birlik ve paylaşım ruhunu mutfağa taşıyan Özlem Mekik, programın heyecanını şu sözlerle paylaşıyor: “Ramazan, sofraların bereketlendiği ve sevdiklerimizle buluştuğumuz en özel zamanlardan biri. Bu programda, izleyicilerimize hem lezzetli hem de pratik tarifler sunarak Ramazan sofralarına ilham olmak istiyoruz. Star TV ekranlarında Ramazan ayına özel ayrı bir programımla izleyiciler ile buluşmaktan büyük mutluluk duyuyorum.”

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