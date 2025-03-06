  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Şef Özlem Mekik Ramazan ayına özel lezzetlerle Star’da

Türk mutfağının sevilen ismi Şef Özlem Mekik, Star TV ekranlarında Ramazan ayına özel yeni programıyla izleyicileriyle buluşuyor. Korhan Medya’ya ait Production Point yapımcılığında hazırlanan “Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri”, Ramazan sofralarına lezzet katmaya devam ediyor.

Şef Özlem Mekik Ramazan ayına özel lezzetlerle Star’da

 

Bu özel programda, geleneksel tatlara modern dokunuşlar, iftar ve sahur sofralarınız için pratik ve lezzetli tarifler, misafir ağırlama önerileri ve mutfakta hayatınızı kolaylaştıracak püf noktaları izleyicilerle paylaşılıyor. Ramazan ayının bereketini ekrana taşıyan bu program, mutfakta ilham arayan herkese rehberlik ediyor. 

Şef Özlem Mekik Ramazan ayına özel lezzetlerle Star’da

“Ramazan sofralarına ilham kaynağı olacağız”

Ramazan’ın birlik ve paylaşım ruhunu mutfağa taşıyan Özlem Mekik, programın heyecanını şu sözlerle paylaşıyor: “Ramazan, sofraların bereketlendiği ve sevdiklerimizle buluştuğumuz en özel zamanlardan biri. Bu programda, izleyicilerimize hem lezzetli hem de pratik tarifler sunarak Ramazan sofralarına ilham olmak istiyoruz. Star TV ekranlarında Ramazan ayına özel ayrı bir programımla izleyiciler ile buluşmaktan büyük mutluluk duyuyorum.”

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Çok senaryo okuyan Engin Altan Düzyatan bakın kafasını dağıtmak için ne yapıyor?
  Magazin

Çok senaryo okuyan Engin Altan Düzyatan bakın kafasını dağıtmak için ne yapıyor?

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, bebeklerini kucağına aldı
  Magazin

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, bebeklerini kucağına aldı

Cem Davran'dan yeni jenerasyon oyunculara gönderme!
  Magazin

Cem Davran'dan yeni jenerasyon oyunculara gönderme!

Ünlü çift Damlasu İkizoğlu ve Oral Özer ayrıldı mı?
  Magazin

Ünlü çift Damlasu İkizoğlu ve Oral Özer ayrıldı mı?

Nihal Candan tiyatroda kendisini eleştiren Mihre Mutlu'ya cevap verdi! Candan'ın tiyatroda canlandıracağı ünlü isim kim?
  Magazin

Nihal Candan tiyatroda kendisini eleştiren Mihre Mutlu'ya cevap verdi! Candan'ın tiyatroda canlandıracağı ünlü isim kim?

Nişantaşı'na çanta almayan giden Lerzan Mutlu'dan şaşırtan açıklama!
  Magazin

Nişantaşı'na çanta almayan giden Lerzan Mutlu'dan şaşırtan açıklama!