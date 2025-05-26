Sedef Avcı'nın AVM tarzı!

Sedef Avcı, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.



Öğle saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı Beymen mağazası olan güzel oyuncu, bir süre burada alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi. Alışveriş sonrası güzel havanın tadını meydan katını dolaşarak çıkartan Sedef Avcı, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Duru güzelliğinin yanı sıra şık alışveriş tarzıyla da dikkatleri üzerine toplayan güzel oyuncu, daha sonra kendisini almaya gelen aracına binerek AVM’den ayrıldı.

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