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Seda Üren'den şöhret açıklaması!

Ünlü şarkıcı Seda Üren'den şöhret açıklaması! İşte detaylar...

Seda Üren'den şöhret açıklaması!

Ünlü şarkıcı Seda Üren, Armağan Çağlayan’ın YouTube programında yıllar sonra içini döktü.

Seda Üren'den şöhret açıklaması! 

Şöhretin perde arkasına dair çarpıcı sözler sarf eden Üren, "Gençken yaşadım ama artık şöhretin hayatımdan, huzurumdan, zamanımdan çalmaması gerekiyo" dedi.

Seda Üren'den şöhret açıklaması!Seda Üren'den şöhret açıklaması!Seda Üren'den şöhret açıklaması!Seda Üren'den şöhret açıklaması!

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