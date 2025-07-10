Seda Üren'den şöhret açıklaması! 

Ünlü şarkıcı Seda Üren, Armağan Çağlayan’ın YouTube programında yıllar sonra içini döktü.

Şöhretin perde arkasına dair çarpıcı sözler sarf eden Üren, "Gençken yaşadım ama artık şöhretin hayatımdan, huzurumdan, zamanımdan çalmaması gerekiyo" dedi.

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