Seda Üren bazı meslektaşlarına ağır 'Anne' göndermesinde bulundu!

Seda Üren, Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Gazetecileri görünce şaşıran Seda Üren, "Tatil sezonunu bitirdik. Çocuklu tatil öyle gözüktüğü gibi de olmuyor ama güzel keyifli oldu ya. Biraz buraya adapte olmaya çalışıyoruz. Dersler ve okul da başladı." dedi. Geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, "Ben sosyal medya annesi değilim." diyen Üren, "Gözüktüğü gibi değil annelik ya. Aynı anda anne olmak, öğretmen olmak, aşçı olmak. Sürekli aktif olmak zor bu hayatta. Ama aileniz mutluysa siz de çok mutlusunuz. O yüzden ben çok mutluyum." diyerek konuya açıklık getirdi.



HERKES KENDİNE YAKIŞANI YAPAR

Geçtiğimiz günlerde Sinan Akçıl'ın "Kadın ve erkek sahnede ayrılmalı. Erkek transparan ve taşlı kıyafet giyemez, oje sürmemeli. Erkek oje sürmemeli." cümleleriyle ilgili ise, "Herkes kendine yakışanı yapar. Ona ne yakışıyorsa onu yapar, giyinir, oturur, gezer. Burası bir şov dünyası. Bunlar bir bütündür ve olabilir. Tarkan mesela ve Edis. Onları örnek alarak bir çok insan yapıyor. Bana çiğ gelen olmadı henüz." diyerek konuyla alakalı fikrini belirtti.

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