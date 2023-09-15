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Benim yaşımda olmak isteyen çok kişi vardır

Seda Üren önceki gün City’s Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Yüzüne vitamin bakımı yaptırdığını, o yüzden cildinin kızarık göründüğünü söyleyen Seda Üren, 40 yaşında 2 çocuk annesi olduğunu ve formda görüntüsüyle kadınların kendisini örnek almaları gerektiğini söyledi.

Benim yaşımda olmak isteyen çok kişi vardır

Seda Üren önceki gün City’s Nişantaşı çıkışı görüntülendi. 

Benim yaşımda olmak isteyen çok kişi vardır

Yüzüne vitamin bakımı yaptırdığını o yüzden cildinin kızarık göründüğünü söyleyen Seda Üren, “Yer çekimine karşı nasıl vücudumuzu sporla koruyorsak orada da vitaminlerle cildin düşmesini engelliyoruz. Asma, botoks gibi yaptırmak gerekmiyor. 40 yaşında 2 çocuk annesi olup da bu kadar yorgun argın sporunu yapan bence benim yaşımda olmak isteyen çok kişi vardır gerçekten. Şimdi ben bu yaşımda gençlere özeniyorum. Çünkü bende gençtim bir zamanlar. 2 çocuk doğurmuş formda kalan spor yapan güçlü kadın imse yok. Örnek alsınlar.” dedi. 

Benim yaşımda olmak isteyen çok kişi vardır

Seda Üren estetikten korktuğunu ve hep karşı olduğunu söyleyerek, “Botoks bile nadir uzun arayla yaptırıyorum. Korkuyorum çünkü bu tür yapılanlar hepsinin kimyasal zararları var.” dedi.

Benim yaşımda olmak isteyen çok kişi vardır

 

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