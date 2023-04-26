  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Seda Sayan’ın ayakkabıları fiyasko

Özlem Esra Ada’nın hazırlayıp sunduğu Pembe Masa’nın bu haftaki konuğu Miss Belgrade tescilli mankeni, stil ikonu ünlü modacı İvana Sert oldu. Hayatına dair bilinmeyenleri ve merak edilen tüm sorulara içtenlikle cevap veren Sert, Türk sanatçılarının sahne kıyafetlerini de yorumladı.

Seda Sayan’ın ayakkabıları fiyasko

Türk şarkıcılarının sahne kıyafetlerini yorumlarken Seda Sayan’ın fotoğrafını gören İvana Sert “Seda Sayan çok güzel bir kadın bacakları da çok güzel ama ayakkabı seçimi çok yanlış hep aynı ayakkabıyı giyiyor Fiyasko doğru ayakkabıları giyse aslında bacakları çok güzel” dedi.

Seda Sayan’ın ayakkabıları fiyasko

SIRBİSTAN ANNEM İSE TÜRKİYE BABAM

21 yaşında Türkiye’ye geldiğini belirten İvana Sert “Sırbistan Annem ise Türkiye Babamdır ben her şeyi burada öğrendim mücadele etmeyi bana Türkiye öğretti, hayatı öğretti, yaşamayı öğretti ve ne olursa olsun Türkiye den asla gitmeyi düşünmüyorum” açıklamasında bulundu

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü isim Ivana Sert, bikinili karesini paylaştı
  Magazin

Ünlü isim Ivana Sert, bikinili karesini paylaştı

Esra Balamir’den 90’lar esintisi
  Magazin

Esra Balamir’den 90’lar esintisi

Şebnem Schaefer sezonu erken açtı
  Magazin

Şebnem Schaefer sezonu erken açtı

Yasak Elma'nın Doktor Selim'i Emre Kızılırmak en çok zorlandığı sahneyi açıkladı
  Magazin

Yasak Elma'nın Doktor Selim'i Emre Kızılırmak en çok zorlandığı sahneyi açıkladı

Emine Ün üçüncü kez mi evleniyor?
  Magazin

Emine Ün üçüncü kez mi evleniyor?

Can Yaman'dan sürpriz aşk...
  Magazin

Can Yaman'dan sürpriz aşk...