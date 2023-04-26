Seda Sayan’ın ayakkabıları fiyasko

Türk şarkıcılarının sahne kıyafetlerini yorumlarken Seda Sayan’ın fotoğrafını gören İvana Sert “Seda Sayan çok güzel bir kadın bacakları da çok güzel ama ayakkabı seçimi çok yanlış hep aynı ayakkabıyı giyiyor Fiyasko doğru ayakkabıları giyse aslında bacakları çok güzel” dedi.

SIRBİSTAN ANNEM İSE TÜRKİYE BABAM

21 yaşında Türkiye’ye geldiğini belirten İvana Sert “Sırbistan Annem ise Türkiye Babamdır ben her şeyi burada öğrendim mücadele etmeyi bana Türkiye öğretti, hayatı öğretti, yaşamayı öğretti ve ne olursa olsun Türkiye den asla gitmeyi düşünmüyorum” açıklamasında bulundu

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