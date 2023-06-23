 Seda Sayan ile Çağlar Ökten'den aşk pozu

Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile Zürih tatile devam ediyor.



Şarkıcı, meslektaşı da olduğu eşinin doğum gününü kutladığı Zürih'te aşk pozlarını yayınladı.

Sayan kareleri, "Sevgilim" notuyla paylaştı.

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