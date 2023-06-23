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Seda Sayan ile Çağlar Ökten'den aşk pozu

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile aşk pozunu yayınladı. İşte detaylar...

Seda Sayan ile Çağlar Ökten'den aşk pozu

Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile Zürih tatile devam ediyor.

Seda Sayan ile Çağlar Ökten'den aşk pozu


Şarkıcı, meslektaşı da olduğu eşinin doğum gününü kutladığı Zürih'te aşk pozlarını yayınladı.

 Seda Sayan ile Çağlar Ökten'den aşk pozu

Sayan kareleri, "Sevgilim" notuyla paylaştı.

 

Seda Sayan ile Çağlar Ökten'den aşk pozu

 

 

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