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Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten'den sürpriz proje

Geçen yıl evlendiklerinden beri örnek çift olarak gösterilen Çağlar Ökten ve Seda Sayan sadece evlerinde değil stüdyoda da bir araya geldi. Çağlar Ökten yeni şarkısı ‘Manidar’da eşi Seda Sayan ile düet yaptı.

Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten'den sürpriz proje

Geçen yıl Seda Sayan ile nikah masasına oturan Çağlar Ökten, verdiği konserlerle hatırı sayılır bir hayran kitlesi yaratmıştı. Bu dönem stüdyo çalışmalarına ağırlık veren müzisyen bir sürpriz yaparak eşi Seda Sayan ile “Manidar” adlı şarkıyı seslendirdi.

 Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten'den sürpriz proje

Sahne ve televizyon dünyasının tartışmasız en iyi ismi Seda Sayan ve İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan eşi Çağlar Ökten, müziğe bu şarkıyla yeni bir soluk getirecek. Magazin dünyasının örnek çifti olarak gösterilen Çağlar Ökten ve Seda Sayan aşklarını işlerine taşımış oldu.

 Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten'den sürpriz proje

Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in büyük ilgi görecek düeti “Manidar” geçmişte yaşanan bir ilişkiye duyulan özlemi ve yası konu alıyor. Buram buram romantizm kokan şarkının sözü ve müziği Doğanay Karadeniz’e aranjesi Mustafa Ceceli'ye ait. Prodüktör ise son zamanlarda ses getiren ve milyonlarca dinlemeye ulaşan birçok şarkıda da imzası bulunan Tolga Aykut.

 Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten'den sürpriz proje

Mahzen Media etiketiyle yayınlanacak olan “Manidar”ın Mahzen Fabrick YouTube kanalında paylaşılan klibini Ecem Gündoğdu yönetti.

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