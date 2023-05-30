  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Seda Sayan'dan konuşulan fotoğraf

Seda Sayan'ın son fotoğrafı genç kızlara taş çıkarttı. İşte detaylar...

Seda Sayan'dan konuşulan fotoğraf

Modacı Tolga Çam, Seda Sayan için tasarladığı kostümüyle dikkat çekti.

 Seda Sayan'dan konuşulan fotoğraf

Klip çekimindeki kostüm için yine başarılı modacı Tolga Çam'ı tercih eden Seda Sayan, genç kızlara taş çıkartan görüntüsüyle yine çok konuşuldu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    BEĞENMEDİM
  • 1
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Seda Sayan’ın ayakkabıları fiyasko
  Magazin

Seda Sayan’ın ayakkabıları fiyasko

Doğukan Güngör ile adı aşk dedikodusuna karışan Seray Kaya'dan flaş itiraf
  Magazin

Doğukan Güngör ile adı aşk dedikodusuna karışan Seray Kaya'dan flaş itiraf

Ölümden dönen Sergen Deveci setlere dönüyor
  Magazin

Ölümden dönen Sergen Deveci setlere dönüyor

Serenay Sarıkaya'ya bomba rol arkadaşı
  Magazin

Serenay Sarıkaya'ya bomba rol arkadaşı

Dönence'den yeni pozlar
  Magazin

Dönence'den yeni pozlar

Türkiye'nin en sevilen komedyenleri seçildi
  Magazin

Türkiye'nin en sevilen komedyenleri seçildi