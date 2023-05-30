 Seda Sayan'dan konuşulan fotoğraf

Modacı Tolga Çam, Seda Sayan için tasarladığı kostümüyle dikkat çekti.

Klip çekimindeki kostüm için yine başarılı modacı Tolga Çam'ı tercih eden Seda Sayan, genç kızlara taş çıkartan görüntüsüyle yine çok konuşuldu.

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