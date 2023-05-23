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Ivana Sert formunun sırrını açıkladı! Çok şaşıracaksınız

Düzgün fiziğiyle sık sık gündem olan Ivana Sert, formunun sırrını açıkladı. İşte detaylar...

Ivana Sert formunun sırrını açıkladı! Çok şaşıracaksınız

Sezer Dermenci ile Aralık 2021'de Maldivler'de hayatını birleştiren 43 yaşındaki modacı Ivana Sert, Instagram'da takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

 Ivana Sert formunun sırrını açıkladı! Çok şaşıracaksınız

Kayon Ateş adında 16 yaşında bir oğlu olan Ivana Sert, 1.73 boyunda ve 57 kilo olduğunu belirterek, "Haftada en az üç gün pilates yapıp, günde 20 bin adım atıyorum" dedi.

Ivana Sert formunun sırrını açıkladı! Çok şaşıracaksınız
Fit haliyle dikkat çeken ünlü modacı, "16 saat oruç tutuyorum, şeker tüketmiyorum. Günde üç litre su içiyorum ve akşam 8'den sonra yemek yemiyorum" açıklamasını yaptı.

Ivana Sert formunun sırrını açıkladı! Çok şaşıracaksınız

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