Ünlü isim Ivana Sert, bikinili karesini paylaştı

Ünlü isim Ivana Sert, bikini karesini paylaştı. Modacı, Alanya'da çektirdiği karesiyle beğeni topladı.



Kaslı haliyle dikkat çeken Sert, "Alanya... Kleopatra neden bu kadar sevmiş burasını şimdi anladım" diye yazdı.

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