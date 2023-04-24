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Ünlü isim Ivana Sert, bikinili karesini paylaştı

Ünlü modacı Ivana Sert, Alanya'ya gitti. Modacının çektirdiği bikinili karesi olay yarattı. İşte detaylar...

Ünlü isim Ivana Sert, bikinili karesini paylaştı

Ünlü isim Ivana Sert, bikini karesini paylaştı. Modacı, Alanya'da çektirdiği karesiyle beğeni topladı.

Ünlü isim Ivana Sert, bikinili karesini paylaştı
Kaslı haliyle dikkat çeken Sert, "Alanya... Kleopatra neden bu kadar sevmiş burasını şimdi anladım" diye yazdı.

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