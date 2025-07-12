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Seda Bakan'ın AVM tarzı!

Ünlü oyuncu Seda Bakan'ın AVM tarzı! İşte detaylar...

Seda Bakan'ın AVM tarzı!

Gelin Takımı 2 çekimleri için bir süredir Ege bölgesinde bulunan oyuncu Seda Bakan, İstinyePark AVM’de görüntülendi.

 Seda Bakan'ın AVM tarzı!

Yakın bir dostuyla Moda Caddesinde bulunan bir restoranda hem yemek yiyip hem de toplantı yapan oyuncu, mekan çıkışı muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi. Zarif tarzı ve neşeli halleriyle dikkat çeken güzel oyuncu, 'Gelin Takımı 2'nin çekimleri için Fethiye’deydim. Hem iş hem tatil oldu diyebilirim. Şimdi bir süre İstanbul’da olacağım.” dedi. Daha sonra aracının gelmesiyle AVM’den ayrıldı.

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